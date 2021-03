Andrea Agnelli alla 25^ Assemblea Generale dei club europei: ”Il calcio è a un bivio”





Com riportato dal corrieredellosport.it, Andrea Agnelli è intervenuto nella 25ª Assemblea Generale dell’associazione che riunisce i club europei: “La collaborazione e l’unità ci hanno consentito di completare la stagione 2019/2020 e di gestire la pandemia. Per quanto non siamo ancora al centro della crisi, siamo ancora colpiti dagli effetti della pandemia. Anzitutto, non abbiamo tifosi in quasi tutta Europa e i giocatori sono stressati fino al limite da un calendario molto contestato. La perdita di incassi è attorno ai 6,5/8,5 miliardi in due stagioni. Sono colpi sulle spalle dei club. Il Covid-19 ha posto delle serie domande sulla sostenibilità dell’attuale modello di calcio“.

Il presidente della Juventus lamenta la perdita di incassi di 6,5-8,5 miliardi in due stagioni per i club, dovuta a un calo di interesse e al cambiamento dei gusti dei tifosi. Sostiene che troppe partite non sono competitive e che l’interesse dei fondi stranieri sia legato ai ritorni di investimenti. Resta un punto da chiarire, se i nuovi tornei nazionali e internazionali saranno comunicanti o meno: la Serie A a 16 squadre (non più 20) e se la Champions (che diventa un campionato europeo) vedrà una circolarità di club per merito sportivo o per dimensione finanziaria delle società. Nel primo caso si promuoverebbe lo spettacolo, tutelando la componente sportiva; nel secondo l’impresa, trasformando il calcio in una corporazione finanziaria. Il perimetro europeo resta oggi la naturale proiezione di questo sport nella stessa percezione del pubblico, ma la coesistenza dei singoli campionati con un torneo continentale necessita uno sdoppiamento, che promuova la dimensione sovranazionale senza mortificare quella nazionale.

