Buon compleanno, Veron: la Brujita spegne 46 candeline





Nato a La Plata in Argentina il 9 marzo del 1975, spegne oggi 46 candeline Juan Sebastian Veron. Tra il 1999 ed il 2000, con la maglia della Lazio, vinse uno Scudetto, una Supercoppa Europea, una Supercoppa Italiana ed una Coppa Italia. In biancoceleste ha collezionato 53 presenze ed 11 reti in campionato, 7 presenze in Coppa Italia e 19 presenze con 3 reti nelle Coppe Internazionali. Finì nel 2001 la sua esperienza laziale, con il suo passaggi al Manchester United. Ha fatto parte di una delle Lazio più forti di sempre, in grado di vincere tanto e “spaventare” qualsiasi avversario in campionato e nelle competizioni europee. In occasione della sua festa: buon compleanno, Brujita!

