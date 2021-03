CdS | Lazio, nuova difesa: subito due acquisti





La Lazio inizia ad organizzare anche la prossima stagione. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, la società capitolina ha in mente un’opera di rinnovamento legato anche al ringiovanimento della rosa. Si interverrà, in primis, in difesa: Luiz Felipe potrebbe tornare ad aprile o forse riprendere direttamente il prossimo anno (è sempre in ballo il suo rinnovo), Acerbi ha praticamente firmato e Radu, nonostante sia in scadenza, potrebbe essere confermato. Musacchio invece andrà in scadenza a giugno, Hoedt è destinato a tornare al Southampton, Patric attende la chiamata del club visto che il suo contratto andrà in scadenza nel 2022. Il club vorrebbe chiudere due acquisti in difesa, puntando su giovani pronti.

