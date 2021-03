CdS | Scossa Lotito, Lazio e Inzaghi a rapporto: serve dare il 100% e fare rotazioni





Non è un momento facile per la banda Inzaghi che dopo la rincorsa effettuata in campionato sta di nuovo perdendo terreno. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri il presidente Lotito si è recato a Formello ed ha esternato la sua rabbia: ha convocato la squadra rassicurando i giocatori di credere in loro, prima di passare al colloquio con il tecnico. Il patron ha richiamato i calciatori ai doveri, chiedendo loro di onorare gli impegni e dare il 100%, mentre all’allenatore ha chiesto più rotazioni.

