Champions League, si ferma il cammino di Juventus e Siviglia: ai quarti Porto e Borussia Dortmund





Termina definitivamente il cammino della Juventus in Champions League. La corsa europea si ferma questa sera con la gara di ritorno con il Porto: la squadra di Conceição forte del risultato di 2-1 maturato all’andata, passa in vantaggio con il rigore segnato da Oliveira, poi a seguito dell’espulsione di Taremi, subiscono la doppietta di Chiesa. Con i suoi due gol, l’esterno juventino ristabilisce la completa parità, portando il risultato sul 2-1. La partita prosegue ai supplementari, in cui i portoghesi trovano il pareggio con una punizione sempre di Oliveira, ma Rabiot accorcia le distanze a pochi minuti dalla fine. Il rocambolesco 3-2 finale, non basta alla squadra di Andrea Pirlo per avanzare ai quarti di fané, che vine così eliminata dalla Coppa dalle Grandi Orecchie.

Stesso destino per il Siviglia, che pareggia 2-2 fuori casa nell’incontro con il Borussia Dortmund. I gialloneri, forti del risultato in trasferta dell’andata per 2-3, passano ai quarti di finale grazie alla doppietta del solito Haaland. A nulla è servita la doppietta di En-Nesyri per gli andalusi, che con il pari ottenuto questa sera escono dalla competizione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: