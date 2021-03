eSports, la Lazio chiude al terzo posto il girone della eSerieATIM – FOTO





È iniziata oggi l’avventura della S.S. Lazio eSports nella eSerieATIM. I biancocelesti, hanno concluso il Girone A al terzo posto, perdendo con Atalanta e Fiorentina e battendo l‘Inter. Il cammino della Lazio dunque continua, in quanto con i risultati di oggi si qualifica per i playoff, in attesa di conoscere i prossimi avversari.

Questo il post della S.S. Lazio eSports, con i risultati maturati oggi:

