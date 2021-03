eSports, oggi l’esordio della Lazio nella eSerieATim: il sostegno dei giocatori biancocelesti | VIDEO





Quest’oggi, a partire dalle ore 15:00, avrà inizio il primo campionato di eSports della eSerieATim. A fare il suo debutto sarà subito la Lazio, che se la dovrà vedere contro l’Atalanta, l’Inter e la Fiorentina. Per dare sostegno ed una spinta in più alla Lazio eSports, sono arrivati i messaggi di tre giocatori biancocelesti della Prima Squadra della Lazio: Sergej Milinković-Savić, Stefan Radu e Pepe Reina. Di seguito le parole dei tre biancocelesti in vista dell’esordio della Lazio nella eSerieATim.

