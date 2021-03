FORMELLO | Differenziato per Lazzari e Leiva. Per il resto del gruppo iniziano le prove anti-Crotone





Venerdì allo Stadio Olimpico di Roma si presenterà il Crotone, per la partita di Serie A che si svolgerà alle ore 15:00. Simone Inzaghi, dopo la sconfitta contro la Juventus, vuole preparare bene la partita di campionato per poi pensare al ritorno contro il Bayern Monaco, in Champions League, della prossima settimana. Il gruppo squadra ha inizialmente svolto attività di riscaldamento con mobilità articolare su ostacoli alti, per poi passare a svolgere il classico “torello” con il pallone. Infine, sempre sul campo, possesso palla e qualche chiave tattica per la partita che si giocherà tra tre giorni. Da segnalare il lavoro differenziato di Lucas Leiva e Manuel Lazzari (assente con la Juventus, oggi allenamento con gli scarpini), che hanno svolto insieme al preparatore atletico Alessandro Fonte, mentre non hanno partecipato all’allenamento i due difensori Luiz Felipe Ramos e Nicolò Armini. A terminare la sessione odierna, la consueta partitella finale.

