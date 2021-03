Gaffe in Campidoglio, durante l’Assemblea Capitolina partono i gol di Immobile





Una gaffe che ha dell’incredibile quella accaduta oggi durante la diretta su Youtube dell’Assemblea Capitolina. Nel mentre avveniva l’intervento di Marcello de Vito, presso l’aula Giulio Cesare, il microfono inizia a riscontrare qualche problema tecnico. È a quel punto che, i cittadini collegati in diretta hanno sentito la carrellata di reti di Ciro Immobile, commentate dai telecronisti. “Immobileeeee! – grida il telecronista – La Lazio gioca benissimo e fa gol con il suo bomber”, oppure “Immobile entra in area di rigore, Immobile col sinistro…. reteeee!”: questi i frammenti che le persone da casa hanno sentito verso le 17:25, per un minuto e mezzo abbondante. Ad accompagnare la telecronaca dei gol, una musica stile “Gladiatore” come sottofondo. Il tutto, è accaduto durante il momento di silenzio, in cui si comunicava attraverso una scritta, la sospensione della seduta per mancanza di numero legale. Un evidente errore di regia, non riscontrato in sala, bensì dagli udenti in collegamento via streaming. Il disguido tecnico, è probabilmente dovuto all’evento in programma domani, in cui nella medesima aula la Sindaca di Roma Virginia Raggi e il Presidente Claudio Lotito, consegneranno al bomber biancoceleste il premio della Scarpa d’oro 2019-2020. Il singolare episodio di oggi in Campidoglio, rappresenta dunque una vera e propria anticipazione di ciò che accadrà domani durante la cerimonia. Lo riporta DIRE.it

