Giudice Sportivo, due sanzioni per il Crotone





Serse Cosmi è stato squalificato dal giudice sportivo per aver proferito un’espressione blasfema nell’intervallo di Crotone–Torino. L’infrazione è stata rilevata dalla Procura Federale. In aggiunta, il direttore sportivo dei rossoblù, Giuseppe Ursino è stato inibito e a ricevuto un’ammenda di 5.000 euro per avere, durante l’intervallo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni ingiuriose.

Fonte: legaseriea.it

