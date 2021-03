Lega Serie A divisa tra diritti tv e fondi

La Lega è ancora divisa e prima dell’assemblea di giovedì fa sapere che accoglierà qualsiasi scelta verrà compiuta, invitando i club a decidere velocemente.

Come riportato da gazzetta.it, domani i club di Serie A si riuniranno per discutere sui diritti tv: l’assegnazione dei pacchetti domestici 2021-24 che intreccia il progetto della media company della Lega. Cvc, Advent e Fsi hanno fatto sapere di avere “un approccio assolutamente neutrale rispetto all’assegnazione dei diritti” e che “accoglieranno qualsiasi scelta verrà compiuta. Al contrario, auspicano che la scelta venga compiuta celermente”. Attualmente la Lega è divisa in due schieramenti: nove società (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) richiedono di discutere prima dell’ingresso dei fondi, altre sette società (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona) hanno scritto una lettera qualche giorno chiedendo di procedere senza indugio con l’assegnazione dei diritti tv 2021-24 e ritenendo che non ci siano le condizioni per accettare la proposta del consorzio.