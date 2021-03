L’ex Milan Robinho condannato a 9 anni di carcere: brasiliano accusato di violenza sessuale





L’ex attaccante del Milan Robinho, è stato condannato a 9 anni di carcere per aver violentato una ragazza. Il fatto, sarebbe avvenuto nel 2013 in un locale di Milano, la giovane sarebbe stata adescata e fatta bere fino alla perdita di conoscenza da uno dei complici, per poi essere violentata.

La Corte d’Appello di Milano, ha motivato così la decisione presa, volta a recludere il brasiliano ed il suo amico Riccardo Falco:

“Particolare disprezzo nei confronti della vittima che è stata brutalmente umiliata. Il gruppo da subito ha cercato di sviare le indagini offrendo agli inquirenti una versione dei fatti falsa e previamente concordata. L’illustrato quadro probatorio dimostra in modo inequivocabile, a parere della Corte, lo stato di totale incoscienza della persona offesa”.

