PAIDEIA | Controlli medici per un giocatore biancoceleste – FOTO





La società biancoceleste ha condiviso sui social un tweet in merito al giocatore Akpa Akpro: il calciatore ha effettuato dei controlli medici alla Paideia. Il giocatore si è allenato regolarmente oggi a Formello in vista della partita contro il Crotone, in programma questo venerdì alle 15:00.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: