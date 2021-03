Pancaro su Conceição: “Ha sempre avuto una forte personalità, lo Scudetto vinto con la Lazio ci legherà per sempre”





L’attuale allenatore del Porto, Sérgio Conceição, questa sera affronterà la Juventus all’Allianz Stadium in Champions League dopo la sfida avvenuta nella gara di andata. Giuseppe Pancaro è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del suo rapporto con l’ex compagno: “Sérgio già allora era un ragazzo che aveva una forte personalità. Era molto intelligente. Qualche tempo fa venne a giocare in Italia e andai a vedere la sua rifinitura”.

Che impressione le fece?

“Vidi un allenatore con idee chiare, concreto, preparato. Gli piace un calcio aggressivo e verticale. L’ho visto centrato in quello che è il ruolo dell’allenatore: è intelligente, mi ha detto che dà grande importanza al gruppo. Oltre ad avere le idee chiare, sa come trasmetterle ai suoi. Il Porto ha una sua identità: sai che calcio fa, che squadra affronti, quali sono pregi e difetti”.

Un allenatore in campo?

“Diciamo che aveva personalità e intelligenza calcistica importante. Da compagno di squadra gli riconoscevamo questo, senza dubbio”.

E insieme siete riusciti a coronare un sogno…

“Il ricordo che ci legherà per sempre è quello Scudetto. Sì, è stato il coronamento di un sogno, un traguardo che poteva sembrare impossibile ma, piano piano, mattone su mattone, siamo riusciti a realizzarlo. Saremo legati per sempre”.

