PRIMAVERA1 | Lazio, fondamentale sfatare il tabù Fersini. Con il Genoa è già una finale





Una volta toccato il fondo non si può che risalire, centimetro dopo centimetro, partita dopo partita. Non può permettersi di ragionare diversamente la Lazio Primavera dopo un inizio di 2021, ad eccezione degli ottavi di finale di Coppa Italia, a dir poco disastroso con sei sconfitte ed un pareggio a referto. I biancocelesti si trovano penultimi in classifica a soli 10 punti, tre in meno del Torino che ad oggi disputerebbe i play out con l’Empoli. L’incubo retrocessione, purtroppo è dietro l’angolo: la gara di domani mattina alle 11 con il Genoa è già una finale anticipata, un match di quelli da dentro o fuori. Per i capitolini, sarà obbligatorio tornare a fare punti nonostante le assenze e la sfortuna (3 autogol subiti nelle ultime due) per provare anche a sfatare il tabù Fersini: tra le mura amiche le giovani aquile non hanno mai vinto in questa stagione, collezionando solamente 2 pareggi e 4 sconfitte. Il baratro Primavera2 si avvicina sempre di più, a Ndrecka e compagni il compito di allontanarlo.

L’avversario

Come anticipato, a far visita alla Lazio sarà il Genoa, formazione solida che occupa stabilmente il centro classifica con 18 punti. I rossoblù, reduci dalla netta vittoria sull’Atalanta per due a zero, vivono un buon momento di forma con 8 punti raccolti nelle ultime cinque uscite grazie anche all’ottima intesa offensiva tra Kallon e l’ex Roma Estrella (entrambi autori di quattro sigilli in campionato). Pochi i dubbi di formazione per il tecnico Luca Chiappino che, dal punto di vista tattico, potrebbe optare tra il 3-5-2 ed il 3-4-1-2. In difesa probabile la riconferma del trio Dumbravanu, Gjini e Piccardo, mentre tra i vari profili da attenzionare, spicca sicuramente il giovane centrocampista interno classe 2002 Besaggio capace di mettere a segno già 4 reti.

Le altre gare della 14esima giornata

Sampdoria-Fiorentina 4-2 ; Juventus-Torino; Empoli-Cagliari; Atalanta-Ascoli; Bologna-Inter; Milan-Roma; Sassuolo-Spal

La probabile formazione

In casa Lazio, col passare delle ore aumenta sempre più il livello di concentrazione. Non si può veramente più sbagliare: per ripartire è necessario, sia limitare gli errori difensivi che hanno portato i biancocelesti ad essere la seconda peggior difesa di categoria (32 reti incassate), sia essere maggiormente incisivi in area avversaria (solo 4 gol all’attivo nelle ultime 7). Contro il Grifone Menichini recupera qualche tassello importante del suo scacchiere tattico. In difesa tornerà Franco forse in coppia con Armini (in tal caso a farne le spese sarà un altro 2001), mentre in mezzo al campo possibile il rientro di Shehu squalificato contro l’Inter. In avanti, a far male ai liguri, toccherà nuovamente, complice la squalifica di Castigliani e l’indisponibilità di Nimmermeer, alla coppia Cerbara-Tare, con l’italo albanese voglioso di ripetersi dopo la prima rete in campionato realizzata domenica scorsa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: