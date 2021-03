SOCIAL | Luiz Felipe, duro lavoro per tornare in squadra – FOTO





Luiz Felipe pubblica un post su Instagram: ”Altre due settimane di lavoro a Monaco: passi avanti per tornare in gruppo”. Il giocatore biancoceleste, operatosi alla caviglia per risolvere in via definitiva il problema che si portava dietro dallo scorso ritiro estivo, ha intenzione di accelerare i tempi per tornare a disposizione di Inzaghi nelle prossime partite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

