TMW | Lazio, la delusione e la rabbia di Lotito: ieri pomeriggio di (accesi) confronti a Formello





Acerbi ieri mattina ha provato a scherzarci su, per tagliare un po’ la tensione di un periodo delicato. “Mi sarebbe piaciuto rimanere, ma devo andare agli allenamenti“, ha detto il difensore nella conferenza organizzata dalla Lazio all’Olimpico in occasione della Giornata Internazionale della Donna. “E soprattutto devo prepararmi al discorso del presidente…“, ha chiuso Acerbi, abbozzando il sorriso. La faccia di Lotito invece era tutt’altro che divertita: non ne voleva sapere di ironizzare in questo momento così difficile per la Lazio, che ha perso 4 delle ultime 5 partite e vede la zona Champions allontanarsi sempre di più. Così nel pomeriggio è piombato a Formello e, dopo l’allenamento pomeridiano, si è intrattenuto per più di mezz’ora con squadra. Si è sfogato, il presidente, deluso per l’eccessivo ritardo dal quarto posto (con una partita in meno, quella col Torino). Vuole ed esige di più, soprattutto perché, ha ribadito in più di un’occasione, lui ha mantenuto i suoi impegni, come il saldo in anticipo la doppia mensilità di febbraio e marzo. E ora pretende che sul campo la squadra faccia lo stesso.

Oltre al colloquio (quasi unidirezionale, con toni accesi), Lotito ieri ha parlato a lungo con Tare, Inzaghi e il resto dello staff tecnico. Anche loro sono finiti nel mirino dell’ira del presidente, sempre convinto che la Lazio sia una squadra competitiva e non da settimo posto in classifica. All’allenatore, con cui c’è in ballo un rinnovo che al momento non è in discussione, ha rimproverato l’utilizzo praticamente costante sempre degli stessi giocatori, quando invece preferirebbe più rotazioni e un impiego maggiore delle seconde linee. Ma non è una novità, questa. Già a più riprese negli scorsi mesi Lotito ha chiesto a Inzaghi questo, di coinvolgere maggiormente tutta la rosa. Che dovrà subito cambiare rotta prima che le acque intorno Formello diventino troppo ostili. E il Crotone può già essere l’ultima spiaggia. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

