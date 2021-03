Torino, un altro giocatore guarito dal Covid: in tre ancora positivi





Nuovo giocatore guarito dal Covid in casa Torino. Si tratta di Bremer, difensore risultato positivo alcune settimane fa, quando esplose il focolaio nel gruppo squadra granata. A seguito del’ultimo giro di tamponi, il centrale è risultato negativo al Coronavirus e quindi presto arruolabile nuovamente in rosa. Domani effettuerà le visite mediche di idoneità che gli consentiranno di rientrare in gruppo. Al momento, rimango tre i giocatori positivi per i granata, ovvero Belotti, Nkolou e Singo.

