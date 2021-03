Verso Lazio-Crotone, i diffidati biancocelesti: in tre a rischio per l’Udinese





Ci si avvicina alla sfida con il Crotone, in programma venerdì alle ore 15:00. Una gara molto importante per i biancocelesti, che hanno bisogno rialzarsi dopo le ultime sconfitte in campionato. Quella di venerdì, sarà un’occasione da non fallire, se si vuole continuare a sognare l’obbiettivo Champions League. In quanto ai giocatori diffidati in casa Lazio, sono tre i biancocelesti a rischio per il prossimo incontro, contro l’Udinese: Mohamed Fares, Felipe Caicedo e Francesco Acerbi. Sono loro gli uomini di Inzaghi che, in caso di cartellino giallo, salterebbero la prossima partita in programma domenica 21 marzo.

