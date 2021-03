Vieri sulla Lazio: “Bisogna essere orgogliosi del ritorno in Champions. Sconfitta con il Bayern? Non ci si deve buttare giù”





La Lazio sta vivendo uno dei momenti più difficili della stagione. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, è mancata la reazione a Bologna e, contro la Juventus, dopo gran parte del primo tempo giocato ai livelli della Lazio, ha subito la rimonta dei bianconeri. Tre sconfitte consecutive che hanno fatto perdere qualche certezza al gruppo di Simone Inzaghi. Christian “Bobo” Vieri, durante la sua trasmissione BoboTv, ha detto la sua sul momento della Lazio, facendo riferimento alla Champions League: “Per una squadra come la Lazio, che erano venti anni che non andava in Champions, bisogna essere orgogliosi di esserci arrivati. Poi puoi perdere e vincere, ma se giochi contro il Bayern che l’anno scorso ha vinto la Champions, il Real Madrid, il Barcellona o il Liverpool, rischi di prendere quattro o cinque gol contro di loro. Secondo me non ci si deve buttare giù se si perde contro il Bayern, è una cosa normale. Bisogna migliorare, ma continuando ad andare in Champions giocando le partite con la testa libera. E’ sempre una cosa positiva giocare in Champions League”.

