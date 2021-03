Amadeus: “Credo che la Lazio stia facendo un campionato importante”





A pochi giorni dalla conclusione dell’ultimo festival di San Remo, Amadeus ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Soccermagazine.it, parlando anche della Lazio e del momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi, la cui ultima partita contro la Juventus è stata giocata proprio durante la finale di San Remo. Queste le sue parole: “Può capitare un calo di forma, nel caso della Juventus un cambio di allenatore e quindi di modulo. Nel caso della Lazio no perché ovviamente è più o meno la stessa squadra da tempo. Bisognerebbe in realtà capire esattamente se all’interno delle due squadre ci siano dei problemi. Ovviamente mi ha sorpreso di più la Juventus. Credo che la Lazio stia facendo comunque un campionato molto importante, tenendo conto del fatto che non ha acquistato praticamente nessuno, insomma. Pensavo che la Juventus quest’anno facesse un po’ di più, la vedo un po’ in calo malgrado abbia dei giocatori che secondo me sono di livello assolutamente top. Per questo tra i due mi ha sorpreso il calo della Juventus più che quello della Lazio.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: