CdS | Caso Toro, Lazio all’attacco





Ancora non si sa niente a proposito della gara tra Lazio e Torino non disputata all’Olimpico la scorsa settimana. Il giudice sportivo non si è ancora pronunciato e non vi sono quindi certezze su come evolverà la faccenda. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio parte all’attacco: sono pronte le repliche del presidente Lotito al ricorso presentato dai granata (che il 2 marzo non si sono presentati a Roma per il divieto della Asl, mentre per la Lega la partita si doveva giocare). La decisione del giudice Mastrandrea arriverà venerdì, ma oggi la società biancoceleste depositerà il reclamo in cui chiederà il 3-0. La tempistica legata al chiarimento della situazione ancora non si conosce: il giudice sportivo può invitare la Lega a fissare una data per l’incontro o prendere del tempo.

