Crotone, Simy: “Affronteremo la Lazio con umiltà”





Dopo le due sconfitte contro Bologna e Juventus, la Lazio torna in campo venerdì alle 15:00, quando ospiterà allo Stadio Olimpico il nuovo Crotone di Serse Cosmi: questa gara rappresenta un’occasione per i biancocelesti per riavvicinarsi alla zona Champions League. Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, ha parlato della sfida di venerdì ai canali ufficiali della società rossoblù.

Ecco le sue parole: “La squadra continuerà a dare il meglio e sarà importante dare continuità ai risultati. Tra poco tempo scenderemo subito in campo contro la Lazio, sarà una grande opportunità contro una delle squadre migliori del campionato. La affronteremo con la nostra umiltà ma consapevoli della nostra forza cercando di mettere in difficoltà gli avversari. L’arrivo di Cosmi? Abbiamo tanta qualità, l’abbiamo sempre avuta. Non è che in pochi giorni abbiamo imparato a giocare a calcio. Non importa lo stadio dove siamo andati, abbiamo sempre cercato di fare il nostro gioco. A volte abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, altre volte abbiamo commesso errori gravi”. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: