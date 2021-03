ESCLUSIVA | Il direttore del TG5 Mimun: “La consegna della Scarpa d’Oro darà a Immobile le motivazioni per tornare a segnare. Inzaghi? Non me lo farei scappare”





Tra campo e Campidoglio. Questo il clima che si respira oggi in casa Lazio con una parte dei biancocelesti impegnati a Formello in vista della sfida con il Crotone ed un’altra presente invece nel cuore di Roma per la consegna della Scarpa d’Oro a Ciro Immobile. Per parlare dell’ evento svoltosi questa mattina nell’ Aula Giulio Cesare del Campidoglio e del momento dei biancocelesti, LazioPress.it ha contattato in esclusiva il direttore del TG5 Clemente Mimun.

Direttore, che evento è stato quello di oggi al Campidoglio con la consegna della Scarpa d’Oro a Ciro Immobile?

“È stata una bella rimpatriata perchè, oltre a Ciro che giustamente ritirava la Scarpa d’Oro dopo le imprese dell’anno scorso, ho rivisto anche Radu in giacca e cravatta ma che mi ha detto che è in forma. Questo mi fa pensare che presto lo rivedremo in campo e la difesa sarà un vera retroguardia molto meno perforabile. Un evento bello, una rimpatriata, ci sono state parole belle di apprezzamento verso il bomber, ma anche tante parole belle rispetto a quello che si è fatto in questi anni alla Lazio. Anche dal punto di vista dell’atmosfera con i vari saloni che sono stati utilizzati, è stato tutto molto bello”.

Immobile ha detto che la sua forza, oltre al sacrificio, è stata la famiglia e l’uomo che è fuori dal campo…

“Lui lo è. Non ha avuto una strada in discesa, si è conquistato tutto quello che ha avuto. Adesso è forte perchè da una parte ha dei giocatori che lo hanno educato bene, dall’altra trasferisce questi insegnamenti ai suoi figli e alla sua famiglia. In questa è considerato per quel che è, ossia un campione e tutti i tifosi lo hanno adottato da anni come un beniamino. Francamente, non potrebbe aspettarsi di più”.

Nel corso della premiazione sono stati fatti tanti nomi, da Chinaglia a Giordano…

“Sì, diciamo che è stato fatto anche un paragone secondo me un po’ audace rispetto a Chinaglia. Non mi interessa quanti gol abbiano fatto l’uno o l’altro, Chinaglia si portava tutta la squadra sulle spalle, erano periodi molto diversi e quindi prima di fare dei confronti ci rifletterei bene. Il confronto non l’ha fatto Ciro, ma un collega che ha ricordato come abbiamo una grande tradizione di bomber da un passato remoto ad uno recente. Detto questo, Immobile è, come ha anche detto Lotito, l’ambasciatore della Lazio in Italia, in Europa e nel mondo. Sono anche convinto che la Scarpa d’Oro ricevuta oggi gli dia buoni motivi per ricominciare a segnare sin da venerdì con il Crotone e penso che la parte finale della stagionale sarà molto prolifica per la Lazio e Ciro. Credo che supererà abbondantemente i venti gol”.

Secondo lei Immobile potrebbe ripetere questa impresa, magari il prossimo anno?

“Bisogna vedere che Lazio sarà l’anno prossimo. Su questa squadra vanno innestati nuovi giocatori, in difesa soprattutto. In primis bisogna capire se riusciamo a mantenere il centrocampo fantastico che abbiamo e in secondo luogo è necessario vedere se vengono inseriti dei calciatori in difesa che diano maggiori garanzie. Davanti c’è da vedere se va cercato un nuovo attaccante da affiancare ad Immobile o se restiamo così come stiamo. Dei cambiamenti servono anche per mutare strategia e tattica di fronte agli avversari che ci conoscono a memoria”.

In apertura ci anticipava che probabilmente venerdì tornerà Radu in difesa. Che partita si aspetta contro il Crotone?

“Il Crotone di Cosmi ha dimostrato di avere voglia e capacità di stare in campo e fare la sua figura. Noi non possiamo più permetterci passi falsi, non posso immaginarmi che la Lazio la prossima stagione non giochi neanche l’Europa League. In questo momento siamo fuori anche da quella posizione, è vero che dobbiamo recuperare una partita, ma bisogna ricominciare a fare punti e a ritrovare morale. Se andassimo di fronte ad altri passi falsi, persino con il pareggio, sarebbe un trauma molto molto forte”.

Oggi al Campidoglio mancava il condottiero di questa Lazio Simone Inzaghi…

“Credo che fosse alle prese con il residuo d’allenamento. In ogni caso, ritengo che la firma del contratto di Simone sia uno degli elementi fondanti per un bel finale di stagione e per dare garanzie a tutti che la guida tecnica rimarrà salda nella mani di uno che ha saputo come fare. Un vero laziale, un bravo allenatore che penso sia apprezzato ovunque. Se avessi Simone Inzaghi non me lo farei scappare”.

Proiettandoci con l’immaginazione a settembre. Vede una Lazio con tutti i suoi interpreti e delle aggiunte o qualche top player potrebbe salutare? Magari Milinkovic o Luis Alberto…

“Ho il timore che possano avvenire entrambe le cose. So che il presidente Lotito fin qui ha fatto di tutto per trattenere i big riuscendoci. Escludo che vadano via giocatori a prezzi bassi e che arrivino calciatori non all’altezza. Tare ha dimostrato novanta volte su cento di azzeccare gli acquisti. Noi abbiamo un bel club perchè Lotito, Inzaghi, Tare, Peruzzi sono un poker d’assi che poche squadre possono esibire. Noi usciremo con ogni probabilità dalla Champions League perchè è impossibile ribaltare con il Bayern Monaco, ma verremo eliminati otto giorni dopo la Juventus costruita spendendo decine e decine di milioni di euro. Penso che la Juventus abbia speso nella Champions quattro volte quello che ha investito la Lazio che comunque ha investito diversi milioni. Questo per dire come è strano il strano il calcio”.

Peraltro, gli avversari delle due squadre non erano allo stesso livello. Probabilmente la Lazio doveva affrontare la sfida più complicata…

“Noi avevamo di fronte la squadra campione di tutto e se uno ci riflette e riguarda la partita, anche se penso sarebbe finita con la vittoria del Bayern Monaco, senza qualche nostra sciocchezza sarebbe stata un po’ più dura per loro. Comunque, l’importante è fare bene nelle giornate che mancano alla fine e assolutamente restare in Europa, qualunque essa sia. La Champions League la vedo dura perchè Inter, Juventus, Milan e Atalanta mi sembra abbiano occupato i posti. Almeno l’Europa League sarebbe un obiettivo apprezzabile”.

