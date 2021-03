ESCLUSIVA | Lazio Primavera, sirene inglesi per Ndrecka





Continuano gli addii dei classe 2001 in casa Lazio Primavera. Dopo l’addio certo in estate di Tyro Nimmermeer che volerà in Portogallo, anche l’esterno sinistro albanese Angelo Ndrecka sembrerebbe pronto a fare le valigie e a lasciare la Capitale a fine stagione. Al giovane calciatore italo albanese che andrà in scadenza a giugno, come raccolto in esclusiva da LazioPress.it, sarebbe arrivata un’ importante offerta dalla Premier League per un futuro radioso in uno dei migliori campionati europei. Ad agevolare il tutto, inoltre, ci sarebbe anche il rispetto da parte di Ndrecka dei parametri (importanza del club di provenienza, presenze in nazionale ecc.) previsti dalla nuova normativa inglese per i giocatori in entrata. In ogni caso, l’ex Chievo avrà tempo di ragionare sul suo futuro: l’obiettivo primario è conquistare la salvezza con la Lazio.

