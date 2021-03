Il Tempo | Lazio-Crotone, Strakosha chiede di nuovo spazio





Tra covid ed infortunio non è stata, fino a qui, una stagione facile per Thomas Strakosha. L’estremo difensore infatti, alle prese anche con l’arrivo di Reina che ha portato esperienza e fiducia nell’ambiente biancoceleste, non ha fatto molte apparizioni in questa annata. Ora però, come riporta Il Tempo, il portiere albanese chiede di nuovo spazio e contro il Crotone, nella sfida in programma venerdì alle ore 15.00 all’Olimpico, potrebbe tornare tra i pali. Oltre al campo poi c’è la questione legata al rinnovo: il suo contratto scade nel 2022, se prima si parlava di un prolungamento ad oggi la situazione non è molto chiara, fatto sta che la Lazio non ha intenzione di perdere a zero un patrimonio economico come il classe ‘95.

