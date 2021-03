Immobile: “Scarpa d’Oro, vittoria grazie ai miei compagni ed alla mia passione”





Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Ciro Immobile ha commentato il premio ricevuto in Campidoglio per la vittoria della Scarpa D’Oro: ““I miei compagni si sono impegnati tantissimo per farmi segnare. Me la sono super sudata, sono riuscito a vincere questo trofeo superando grandissimi campioni. Questo traguardo l’ho raggiunto grazie alla passione e l’amore che nutro per questo sport. La gente laziale mi ha amato da subito per il mio modo di essere dentro e fuori il terreno di gioco, sono orgoglioso di questo. Fino a quando indosserò la maglia della Lazio darò il massimo per ottenere altri traguardi personali e di squadra”. Lo riporta il sito ufficiale della Lazio.

