Niente domande in conferenza per Conceiçao, Fernando Couto: “Vergogna” – FOTO





Ha dell’incredibile ciò che è accaduto ieri sera al termine di Juventus–Porto. Dopo la gara, Sergio Conceiçao si è presentato in conferenza stampa per le domande di rito di fine partita, ma non è andata così: l’allenatore del Porto ha abbandonato la sala stampa, dato che nessun giornalista era presente tramite la piattaforma Zoom. Di conseguenza, Sergio Conceiçao è andato via dopo 50 secondi, vista la surreale situazione. Tramite il proprio profilo Instagram, Fernando Couto ha commentato l’accaduto: “Vergogna“, ha scritto l’ex difensore biancoceleste.

