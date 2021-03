Pepe Reina fa visita a Ghoulam a Villa Stuart dopo l’infortunio





A seguito del brutto infortunio di Ghoulam in Napoli-Bologna, che gli ha causato la rottura del crociato, l’amico Pepe Reina, attualmente alla Lazio, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri gli ha fatto visita a Villa Stuart. Ghoulam, ovviamente, è stato felicissimo della sorpresa: i due amici hanno chiacchierato per un po’, si sono salutati e poi si sono ripromessi di vedersi presto. In campo, naturalmente.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: