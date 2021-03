PRIMAVERA1 | LIVE Lazio-Genoa 3-3 (16′ Estrella; 35′ Franco; 41′ Kallon; 59′ Shehu; 62′ Armini; 79′ Marcandalli)





90′- L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

84′- ESPULSO CZYZ! Rosso diretto nei confronti del centrocampista e biancocelesti in inferiorità numerica.

83′- Altro cambio per la Lazio: dentro Guerini e fuori Marino, il quale dopo il fallo ai danni di Kallon si è fatto male.

82′- Kallon prova il dribbling a metà campo: salta Marino che però lo atterra poco dopo. Ammonito il numero 4 biancoceleste.

80′- Occasione Lazio! Shehu non riesce a concludere al meglio da dentro l’area di rigore.

79′-PAREGGIO DEL GENOA. Sugli sviluppi del corner Estrella mette il pallone al centro, Marcandalli insacca a pochi passi dalla linea di porta e pareggia i conti.

78′- Besaggio ci prova con il sinistro, ottima chiusura di Floriani Mussolini che interviene con i tempi giusti mettendo in corner.

78′- Cambio anche per la Lazio: entra Cesaroni per Tare.

76′- Doppio cambio per gli ospiti: dentro Della Pietra e Zielski.

74′- Tare a terra dopo un contrasto. Gioco fermo per qualche istante.

70′- Shehu va direttamente in porta: corner per i biancocelesti.

69′- Agostino ingenuo perde palla fuori area, Cerbara gliela ruba, lo supera ma viene atterrato dal portiere del Genoa: ammonito e punizione per la Lazio.

66′- Ammonito Tommaso Marino in panchina dopo qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara.

64′- Cambio nella Lazio: dentro Nasri, fuori Bertini.

62′- VANTAGGIO DELLA LAZIOOO! Armini la ribalta risolvendo una mischia confusionaria in area di rigore dopo un tocco di Floriani Mussolini, con il numero 5 che non sbaglia e firma il terzo gol della Lazio.

59′- SHEHUUU! Pareggio della Lazio con il sinistro sublime di Shehu da fuori area, con il pallone che termina nell’angolino alto della porta custodita da Agostino: 2-2

56′- Shehu va direttamente in porta, palla forte e centrale con il portiere che respinge in corner.

55′- Cambio nel Genoa: dentro Marcandalli, fuori Zaccone.

54′- Fallo netto su Marino: calcio di punizione al limite del vertice destro dell’area di rigore per la Lazio.

52′- Bertini duro su Zaccone: giallo per il biancoceleste, il quale era diffidato e salterà la prossima contro l’Ascoli.

49′- Armini cerca Cerbara con un lancio in verticale: palla troppo lunga con Agostino che la prende agevolmente.

47′- Marino anticipa Estrella ma pericolosamente con il piede a martello: punizione in zona trequarti per il Genoa.

46′- SI RIPARTE!

45’+1- DUPLICE FISCHIO DELL’ARBITRO. Intervallo che termina sull’1-2.

43′- La Lazio prova subito a reagire con il cross dalla sinistra di Ndrecka, palla che però finisce tra le braccia del portiere.

41′- GOL DEL GENOA. Errore di Armini in orizzontale che regala palla a Kallon, il quale evita Franco, che sbaglia anche lui, salta Furlanetto e appoggia il pallone in rete: 1-2

40′- Occasione Genoa! Ancora Kallon-Estrella, con il tiro del secondo che questa volta termina alto.

39′- Cerbara cade in area reclamando un calcio di rigore: per l’arbitro è tutto regolare.

35′- GOOL DELLA LAZIO! Franco di precisione non sbaglia dagli 11 metri: 1-1 al Fersini!

35′- CALCIO DI RIGORE ! Czyz serve Cerbara in area,Gjini lo atterra fallosamente e penalty per la Lazio.

34′- Ndrecka dalla sinistra mette una palla morbida in area cercando la testa di Tare: sfera però troppo lunga che attraversa tutto il campo.

33′- Armini imbecca in area Czyz: il centrocampista non aggancia perfettamente, ma la Lazio c’è e prova a reagire.

30′- Cerbara dalla sinistra salta mezza difesa, sbaglia però l’ultimo passaggio non trovando Ndrecka tutto solo in area.

28′- Asse Cerbara- Tare dal limite, non si intendono i due nell’ultimo passaggio: niente da fare per i biancocelesti.

27′- Shehu tenta la conclusione con il mancino dal limite: palla che scivola sul fondo.

25′- Calcetto di Tare nei confronti di un giocatore del Genoa: ammonito l’attaccante della Lazio.

20′- Cenci dalla destra prova un cross, palla che termina fuori.

16′- GENOA IN VANTAGGIO. Asse Kallon-Estrella, con il secondo che insacca tutto solo in area di rigore: 0-1.

15′- Genoa in ripartenza con Kallon: capisce tutto Floriani Mussolini che recupera la palla.

13′- Cerbara in percussione si infila in mezzo a tre uomini: punizione dal limite in favore della Lazio.

12′- Franco imposta male e regala un corner al Genoa.

9′- Ndrecka sull’out mancino atterrato da Estrella, punizione per la Lazio.

7′- Shehu allontana il pallone in maniera plateale rischiando il giallo, graziato il numero 10 biancoceleste.

6′- Tare anticipa un difensore del Genoa a pochi passi dalla linea di porta, deviazione e calcio d’angolo per la Lazio.

1′- PARTITI!

Tutto pronto al Fersini per l’incontro della 14° giornata del Campionato Primavera 1 tra Lazio e Genoa. Queste le scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Cerbara, Tare.

All. Leonardo Menichini

GENOA (3-5-2): Agostino; Piccardo, Dumbravanu, Gjini; Maglione, Cenci, Turchet, Besaggio, Zaccone; Kallon, Estrella.

All. Luca Chiappino

Arbitro: Adalberto Fiero

I Assistente: Costin Del Santo Spataru

II Assistente: Davide Meocci

Campo Mirko Fersini – Formello

