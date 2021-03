Roma, la moglie di Fonseca: “Dopo il derby Paulo era molto deluso e amareggiato”





Katerina Fonseca, moglie dell’allenatore della Roma Paulo, in un’intervista rilasciata al portatile ucraino Segodnya, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, parlando tra gli argomenti, sia del sorteggio di Europa League che ha decretato l’incontro tra Roma e Shaktar, sia della sconfitta dei giallorossi nel derby contro la Lazio:

“Dopo il sorteggio non volevo crederci. Da un lato anche Paulo era sconvolto perché non voleva affrontare la sua ex squadra, dall’altro era felice di tornare in Ucraina.

Paulo non è quel tipo di allenatore che dopo una vittoria va in euforia e che dopo una sconfitta cade in depressione, anche se esige sempre molto. Dopo il derby contro la Lazio era sconvolto e amareggiato. Contro la Lazio è sempre fondamentale , c’è tanta rivalità, una folle intensità. Da entrambe le parti si vuole sempre vincere. A causa del risultato Paulo è rimasto molto deluso”.

