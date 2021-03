Scarpa d’Oro, Ciro Immobile premiato in Campidoglio dalla sindaca Raggi: SEGUI LA DIRETTA





Sta per iniziare la cerimonia di premiazione in campidoglio per la Scarpa D’oro dello scorso anno. A Ciro Immobile, dopo un’attesa di 7 mesi, verrà finalmente data la Scarpa D’oro, il premio più ambito per un attaccante.

