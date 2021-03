SOCIAL| Gascoigne: “Immobile ha riportato la Lazio al top in Europa” – VIDEO





La Lazio ha pubblicato sui propri canali social un video in cui Gascoigne, ex giocatore biancoceleste che ha lasciato molto qui a Roma e quel che rappresenta per molti ne è la dimostrazione, lancia un messaggio per i laziali e per Immobile. Queste le parole dell’ex centrocampista: “Ciao ragazzi, sono Gascoigne, voglio salutare tutti, anche il bomber Ciro Immobile, che ha riportato la Lazio al top in Europa, il suo posto. Un grande bacio, tanti auguri per il futuro, da Gazza.”

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEOMESSAGGIO DI GAZZA

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: