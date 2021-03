SOCIAL | Immobile, la moglie Jessica: “Non ho mai avuto dubbi, goditi il tuo momento” – FOTO





Il grande giorno di Ciro Immobile. Dopo la premiazione di quest’oggi in Campidoglio per la Scarpa d’Oro, non sono mancate le celebrazioni per il biancoceleste in maglia 17. Anche la moglie Jessica, attraverso il proprio profilo Instagram ha reso così omaggio al suo campione: “‘E se accadesse? Se riuscissi a vincere la Scarpa d’Oro?’ Quante volte te l’ho chiesto, sottovoce, quasi per paura che dirlo ad alta voce avrebbe potuto portarla via. E tu che forse per paura potesse non accadere non mi hai mai risposto. Non ci hai mai pensato. Invece no! Hai lottato per averla, l’hai desiderata ,l’hai cercata, l’hai voluta e l’hai presa.

Non avevo dubbi, non li ho mai avuti, anche quando hai pensato che non sarebbe arrivata. Il 2020 è stato un anno difficile, strano, per tutti. I sogni diventano realtà quando si lavora e si vive per realizzarli. Hai rinunciato a tanto, hai lavorato sodo, allenandoti, studiando e concentrandoti. La tua caparbietà e l’impegno ti hanno premiato. Fare il calciatore è un sogno, ma è anche impegno, dedizione, diventare un campione è il coronamento, ma alla base c’è la tua umiltà, il senso di famiglia, la normalità, non sei un divo, sei un uomo. Il mio uomo.

Ci saranno sempre persone che proveranno a oscurarti la tua giornata di sole, ma oggi non permetterlo. Goditi questo momento, perché è il TUO momento. 36 volte TU, 36 volte Ciro, 36 volte Ciro Immobile. E ogni volta gioisco con e per te. Sempre al tuo fianco mi troverai.

A te. A noi. A chi ci vuole bene. Ti amo”.

