SOCIAL | La dedica di Ciro Immobile: “I migliori successi si ottengono grazie ai compagni di squadra e vita” – FOTO





Dopo il premio ricevuto nella giornata di oggi in Campidoglio per la Scarpa d’Oro, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, con un bel messaggio sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare tutti in questa maniera. La sua dedica:

“Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso, ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. I migliori successi si ottengono grazie ai compagni di squadra e di vita. Questo premio è per la mia famiglia. Questo premio è per le persone che mi hanno aiutato ad arrivarci. Questo premio è per tutti i tifosi della Lazio. È per i miei amici. È per me. Perché sono un ragazzo fortunato e il mio sogno me lo sono preso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: