SOCIAL| La Lazio pubblica tutti i gol che hanno portato la Scarpa d’oro ad Immobile – VIDEO





A pochi minuti dall’inizio dell’attesissima premiazione per la Scarpa D’oro 2019-2020 vinta da Immobile, premio che riceverà in Campidoglio, la Lazio ha pubblicato un video sui propri canali social in cui sono raccolti tutti i gol dell’attaccante biancoceleste dello scorso campionato, quelli che, di fatto, hanno sancito la vittoria della Scarpa D’oro.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

