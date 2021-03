Adam Marusic su Lazio-Crotone: “E’ la mia miglior stagione da quando sono alla Lazio. Domani sarà dura”





Una delle note più positive del campionato della Lazio è sicuramente la stagione di Adam Marusic. L’esterno montenegrino è intervenuto in esclusiva presso i canali ufficiali biancocelesti, esprimendosi sulla gara di domani alle 15:00 contro il Crotone.

Negli ultimi mesi hai ritrovato condizione fisica e continuità di rendimento. Fino ad oggi, è la tua miglior stagione in maglia biancoceleste?

“Sicuramente questa è la mia miglior stagione da quando sono alla Lazio. Ho lavorato tanto sia in estate che durante l’annata sportiva per migliorarmi fisicamente. Sono contento per come sto andando e spero di continuare così“.

Esterno, ma anche centrale. Come ti trovi in difesa? Quali sono i consigli che hai ricevuto che sono stati più utili?

“Mi trovo sicuramente meglio come esterno, però se devo aiutare la squadra posso giocare anche come centrale di difesa. Tutto lo staff mi ha dato qualche consiglio per esprimermi meglio in questa posizione“.

Cosa sta mancando alla Lazio in questo momento? Che partita ti aspetti con il Crotone?

“Forse ci manca un po’ di concentrazione e un po’ di continuità di risultati. Domani sarà una partita dura perché il Crotone ha bisogno di punti, ma noi dovremo dare tutto per vincere questa partita che sarà importante per avvicinarci al quarto posto“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: