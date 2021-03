Ciro Immobile, tra Scarpa d’Oro e ciuffo biondo: chi è Salvatore, il barbiere della Lazio





“Per l’occasione ha risistemato il ciuffo biondo, ieri pomeriggio da Salvatore, barbiere di fiducia in zona Fleming. L’ultimo ritocco come succede il giorno prima del matrimonio. Lo accompagnerà la moglie Jessica.” Con queste parole, scritte in prima pagina nell’edizione di ieri, Il Corriere dello Sport presenta l’evento che ha caratterizzato la giornata indimenticabile per Ciro Immobile: quello della consegna della tanto attesa Scarpa D’oro. Se da una parte l’attaccante biancoceleste “non vedeva l’ora di riceverla”, come dichiarato nella conferenza pre-Bayern di tre settimane fa, dall’altra si può dire che l’attesa è stata ampiamente ripagata: il premio è infatti stato ritirato in uno dei luoghi più celebri di Roma, il Campidoglio, accompagnato dalla sua famiglia. Un contorno perfetto come, d’altronde, la sua scorsa stagione. E per un contesto perfetto, non poteva che essere perfetto anche il suo aspetto. Nelle parole presenti ieri in prima pagina viene infatti citato il suo barbiere di fiducia, Salvatore Marzano. Si può dire però che sia il barbiere di fiducia di tutta la squadra: il suo negozio, Figaro Barber Salon, in zona Collina Fleming, è infatti il luogo dove i calciatori della Lazio spesso vanno a tagliarsi i capelli, oltre al fatto che settimanalmente Salvatore si reca a Formello per tagliare loro i capelli.

In foto, insieme ad Immobile, il suo barbiere di fiducia ed amico Salvatore Marzano in due scatti del giorno prima della consegna del premio. La vigilia del tanto atteso evento di oggi che ha visto la consegna a Ciro della Scarpa D’Oro.

