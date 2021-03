CONFERENZA INZAGHI – “Contro la Juventus abbiamo perso in malo modo: abbiamo analizzato la partita, ma ora pensiamo al futuro”





Alla vigilia del match di Serie A contro il Crotone, che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma venerdì alle ore 15:00, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Le insidie sono tante, perché il Crotone è una squadra che viene da una vittoria, ha cambiato l’allenatore ma gioca un buon calcio. Abbiamo perso contro la Juventus in malo modo, perché abbiamo fatto 40 minuti nel migliore dei modi ma dopo il pareggio ci siamo disuniti. Abbiamo analizzato il passato, ma ora pensiamo al futuro, il Crotone. La squadra ha lavorato bene in questi giorni, oggi ci sarà l’ultima seduta per vedere chi sarà disponibile. Immobile? Se l’è meritato per tutto quello che ha fatto in questi anni, il Presidente ha parlato benissimo di lui. Sono rimasto contento per la gratitudine nei confronti dei compagni e dello staff.

