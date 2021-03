Coronavirus, Adriano Galliani ricoverato in ospedale





Adriano Galliani è ricoverato in ospedale. Il dirigente del Monza, infatti, ha subito un aggravarsi delle proprie condizioni di salute dopo aver contratto il Covid-19 e pertanto, come riporta liberoquotidiano.it, è stato trasferito in ospedale in via precauzionale. Due settimane fa circa, il suo club aveva dato notizia della positività di Galliani al tampone molecolare e del suo relativo isolamento, tuttavia a quanto pare la situazione è peggiorata.

