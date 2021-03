CorSera | Immobile Re del gol: “La Scarpa d’Oro è la vittoria di tutta la Lazio”





Anche i più grandi sanno ancora emozionarsi. Ciro Immobile, salendo le scale che lo hanno portato in Campidoglio, ha mostrato il lato più tenero: mano nella mano con la moglie Jessica e le figlie, Michela e Giorgia, mentre Mattia, il più piccolo, dormiva nel passeggino. «La famiglia è il mio segreto». E quando parla di famiglia, Ciro parla anche di chi lo ha cresciuto e lo ha visto andare via giovanissimo da Torre Annunziata per inseguire un sogno.

Ecco perché era importante, per il bomber della Lazio, che ieri fossero tutti lì a vedergli prendere in mano la Scarpa d’oro: perché i 36 gol in un campionato li ha segnati Ciro, è vero, ma senza il gioco di squadra probabilmente il trofeo per il miglior marcatore d’Europa se lo sarebbero continuato a palleggiare Messi, Ronaldo e Suarez. «I migliori successi si ottengono grazie al lavoro di gruppo – dice Immobile – Non avrei mai avuto la presunzione di poter vincere la Scarpa d’oro da solo. Credo che tutta la squadra debba essere orgogliosa e sentirsi vincitrice di questo premio. È emozionante leggere il proprio nome dopo grandi campioni, sapendo la storia e quanto hai sudato per arrivare a certi livelli è una soddisfazione enorme, che dedico ai tifosi che stanno soffrendo perché non mi vedono allo stadio».

Per lui e per la Lazio non sono giorni semplici: Immobile – che domani contro il Crotone potrebbe riposare – lo sa e, a un tifoso che gli ha chiesto una reazione, ha risposto: «Non si molla». Ha segnato un gol nelle ultime 8 partite, la squadra allo stesso punto dello scorso campionato ne aveva ben 19 in più e prima del lockdown era in corsa per lo scudetto. Adesso è tutto diverso, ma chissà che quella scarpa luccicante che gli è stata consegnata ieri dalla sindaca Virginia Raggi e dal presidente Claudio Lotito non possano farlo tornare quello di sempre.

Gli hanno fatto i complimenti tutti: da Paul Gascoigne al Lazio Club Montecitorio, fino ad arrivare ovviamente ai compagni, ai tifosi vip presenti alla cerimonia (la cantante Giorgia e l’attore Pino Insegno) e chi lo ha premiato. Probabilmente, senza pandemia la festa si sarebbe svolta in campo, ma è stata emozionante anche così. “Consegniamo – ha detto la sindaca – un premio ambito e prestigioso a un campione nello sport e nella vita. Un premio che ripaga di tutti i sacrifici di Ciro. In questa tua esperienza c’è il desiderio di tanti ragazzi: lo sport come riscatto». Lotito, invece, di Immobile ha fatto il simbolo della Lazio, prolungandogli il contratto fino al 2025 con cifre da top player. «Ciro è un simbolo di Roma, ha portato gioie nelle case dei nostri tifosi – le parole del presidente biancoceleste – I giovani lo identificano come un padre, mentre per le persone anziane è come un figlio. Lui ha fatto successo ma è rimasto sempre uno di noi, uno del popolo: Ciro rappresenta Roma». Detto nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio, non gli poteva fare complimento migliore.

Corriere della Sera

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: