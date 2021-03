ESCLUSIVA LATIUM | Alessio Pollacci, regista GF VIP: “Amo Correa, è incompiuto ma è un fenomeno. Sono due anni che la Juventus non ha allenatori”





Alessio Pollacci, regista del “Grande Fratello” e di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo“, e noto tifoso juventino, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it.

Ecco le sue parole: “Con la Lazio è andata bene nel secondo tempo, ma nel primo tempo è stata molto più aggressiva; la Juventus ha diversi difetti che ogni volta vengono fuori. La Lazio si è persa per la Rosa limitata, non ha energie a sufficienza per reggere tutta la partita a quel livello, nonostante abbia giocatori fantastici che vorrei. Io amo Correa, è incompiuto ma è un fenomeno. La Lazio è un’ottima squadra; io non credo molto nella Juventus. Dovrebbe imporre il gioco, ma non succede praticamente mai, e con la Lazio è stata un esempio di come la Juventus sia allenata male. A me non piace come è allenata, e neanche la strategia. Abbiamo speso tantissimo, forse male. Io non rinnego Ronaldo, menomale che c’è lui: rinnego acquisti a parametro zero che vengono pagati tanto. Contro la Lazio speravo fosse un auspicio per la gara con il Porto, rispetto a quello che poi è stato”.

“Non farei mai il concorrente del Grande Fratello, è meglio vedere la Juventus che esce dalla Champions.. Nella casa del Grande Fratello quest’anno è successo che una persona è dovuta uscire per una visita medica, e quando succede questo la gente non vede l’ora di dare ai concorrenti qualche notizia: non ricordo se avessero detto al concorrente che Ronaldo aveva il Covid“.

Sulla Juventus, tra panchina e mercato:

“Per me sono due anni che la Juventus non ha allenatori. Mi piacerebbe avere Inzaghi, ha dimostrato di saper fare le cose partendo dalla gavetta: a me piace la gente che rispetta i vari passaggi, e nessun riferimento a Pirlo è puramente casuale.. Sarri probabilmente non aveva feeling con lo spogliatoio, anche perché sennò non inizi un progetto del genere. Lo spogliatoio immagino che non lo sostenesse, vorrei tantissimo avere degli insider, ma non li ho. Se tu hai Ronaldo in squadra non fai degli anni di transizione, è inutile raccontare questo. Non paghi uno 31 milioni per fare anni di transizione.

McKennie è l’unico che corre, gli altri vanno a due all’ora. Abbiamo i trottolasti Arthur e Ramsey, che girano attorno al pallone. Arthur mi piace molto, Ramsey non ha dimostrato niente: non ricordo neanche quanto tempo sia che sta con noi. Ha problemi di infermeria, e continua a non eccellere: è un giocatore che prendi per fare la differenzia e non l’ha mai fatta. In Inghilterra dicevano che portava male quando segnava, fino ad ora in Italia stiamo tranquilli.. McKennie mi piace, è un ottimo dodicesimo, il problema è che non abbiamo quelli prima. Lui è perfetto per metterlo quando c’è da fare lotta, ma è diventato un titolare inamovibili come Bentancur, e due anni fa non sarebbero stati titolari”.

Io sono un tifoso, ma per me la squadra ha bisogno di un equilibrio che non ha: se hai in campo Ronaldo, Morata, Chiesa, Rabiot, la squadra non regge. Non si può rinunciare a Ronaldo, finché si regge in piedi è da tenere. Se devono rinnovare a quelle cifre faranno altre scelte. Lì davanti hai Ronaldo, Dybala non pervenuto, e Morata: Ronaldo dovrebbe decidersi a fare la punta, non nell’angolino a sinistra. Non darei via Cristiano, anche se da quando c’è lui non si va oltre i Quarti di Finale“.

Su Totti:

“Io conosco meglio Ilary, con lui non è mai capitato di parlare di calcio. Totti è un gran bel personaggio, ce ne sono pochi, oltre al giocatore. Non abbiamo mai parlato di calcio“.

“Juventus e Lazio cercheranno di arrivare in Champions, anche se sarà difficile. Inter e Milan arriveranno nei primi tre posti, i nerazzurri sono avviati nel vincere. Non vedo altre squadre che potrebbero arrivare su, sono in cinque per quattro posti, con l’Atalanta che merita tanto, perché è l’unica ad avere un ritmo diverso dalle altre: la affronteremo in Coppa Italia in Finale, che per noi sono un dramma. Io abito tra Milano e Roma, gli interisti sono pesantissimi, più di laziali e romanisti. Vivere da juventino a Roma è più semplice che a Milano. La Juventus è lontana, dieci punti sono tanti. L’Inter deve buttarlo via per non vincere il Campionato: con l’Atalanta non meritava e ha vinto. Ha preso una strada buona proprio dalla gara contro la Juventus“.

Sulle sfide con la Lazio

“Lo scorso anno gli schiaffi ce li avete dati voi. C’era un periodo in cui Caicedo segnava sempre all’ultimo secondo, bastava marcare lui per finire la partita 0-1 all’andata. Inzaghi mi piace tanto, sta dimostrando di essere un signor allenatore. L’unica cosa che manca alla Lazio è che Milinkovic decida di diventare un campionissimo: uno così deve spaccare tutto, deve fare due gol a partita. Spero che i gol li faccia all’Inter, ne faccia tre“.

