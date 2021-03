Figurine Panini, “Il Film del Campionato”: per il mese di gennaio, c’è un giocatore della Lazio

Sabato 13 marzo, in omaggio con Sport Week e La Gazzetta dello Sport, uscirà “Il Film del Campionato” delle Figurine Panini, con 3 figurine MVP dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Per il primo mese dell’anno, c’è un giocatore della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

Oggi vi sveliamo le 3 figurine MVP in uscita con “IL FILM DEL CAMPIONATO” sabato 13 MARZO in omaggio con @SW_SportWeek e @Gazzetta_it.

I 3 giocatori scelti dalla @SerieA per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio sono Calhanoglu, Milinkovic-Savic e Lukaku! pic.twitter.com/p6rwuJc2TP

— Figurine Panini (@figurinepanini) March 11, 2021