FORMELLO – Inzaghi ha scelto niente turn over col Crotone. Si riprende la difesa Stefan Radu





Ripartire. Questa è l’unica parole d’ordine che gira dentro Formello. Nessun pensiero ad altre gare se non a quella interna di domani contro il Crotone. Ecco spiegata la scelta di Inzaghi di puntare su tutti i big senza concendere a nessuno un turno di riposo. Il clima è positivo, la squadra vuole reagire a questo momento di difficoltà ed è scesa in campo concentrata. Unico momento di svago è la foto in campo per celebrare ancora una volta la Scarpa d’Oro di Ciro Immobile. Proprio la punta napoletana guiderà l’assalto alla squadra calabrese per tornare al gol dopo troppe partite di digiuno. Al suo fianco ancora una volta Correa reduce dalla rete controla Juventus, l’argentino vuole trovare la continuità perduta in questa stagione. In mezzo al campo nessun cambio con il solito trio: Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Fra i tre sembra il brasiliano in procinto di rimanere fuori e invece guiderà la mediana. Sulle corsie esterne toccherà a Marusic e Fares. Il montenegrino ritrova la corsia laterale dopo la gara di Torino trascorsa in difesa. Il suo posto nella retroguardia lo prende Patric che insieme al rientrante Stefan Radu, si muoveranno ai lati di Francesco Acerbi. Dalle prove di questo pomeriggio sarà ancora Reina a proteggere i pali della porta biancoceleste con Strakosha in panchina. Indisponibili per infortunio: Luiz Felipe, Lazzari e Akpa Akpro mentre rimane con la Primavera Armini.

