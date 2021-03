Il Tempo | Con il Crotone turnover moderato





Rotazioni sì, ma senza esagerare. La sfida di domani contro il Crotone all’Olimpico (fischio d’inizio ore 15) ha il sapore del dentro o fuori per la Lazio. Il ritardo dal quarto posto è ancora colmabile (-7), ma servirà rivedere la squadra di inizio 2021. Quella in grado di vincere sette partite di fila dopo il pareggio con il Genoa di Ballardini. Un cambio di passo che dipenderà anche dai calciatori che fino a questo momento sono stati impiegati di meno. Cambierà qualcosa Inzaghi, anche se è complicato sbilanciarsi senza prima aver assistito alla rifinitura di oggi. Il dubbio difesa rimane: Acerbi è sicuro della maglia, Patric quasi. L’ago della bilancia però è Radu. Il centrale, fermo dallo scorso 18 febbraio, è tornato in gruppo e sarà disponibile per la gara con i calabresi. Potrebbe scendere in campo dal primo minuto, in quel caso la retroguardia sarebbe fatta. Marusic tornerà nel suo ruolo naturale, quello di esterno destro, mentre dalla parte opposta il Fares visto contro la Juventus meriterebbe la conferma. Pochi dubbi sull’impiego di Luis Alberto e Milinkovic, qualcuno in più su Leiva. Se non dovesse giocare lui, sono pronti alle sue spalle Escalante e Cataldi. In avanti Immobile ha assoluto bisogno di tornare al gol dopo essere rimasto a secco per cinque match consecutivi. A riposare col Crotone quindi potrebbe essere Correa, con Caicedo accanto a Ciro. L’ultima da titolare della Pantera risale al derby vinto 3-0 di metà gennaio.

Il Tempo

