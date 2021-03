Immobile, ripartire dalla Scarpa d’Oro per interrompere l’astinenza da gol





Ripartire dalla Scarpa d’Oro. Ripartire dal prestigioso premio ricevuto mercoledì in Campidoglio. Ripartire: Ciro Immobile è chiamato a farlo.

La gloriosa premiazione, arrivata in un momento delicato per lui e per la Lazio (1 sola vittoria nelle ultime 5, Champions League inclusa), dovrà rappresentare uno stimolo eccezionale per tornare a fare quello che l’attaccante di Torre Annunziata ha sempre ampiamente dimostrato di saper fare: segnare.

Complici numerosi acciacchi con cui è stato costretto a fare i conti e un periodo di forma non brillantissimo di tutta la squadra, l’ultimo gol del numero 17 risale alla partita contro il Cagliari del mese scorso, in cui la Lazio vinse di misura grazie alla sua rete. Dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus infatti è arrivato a 5 il conto delle partite consecutive in cui Immobile non ha trovato la marcatura. Un dato sorprendente per il miglior goleador della passata stagione: non accadeva infatti da quasi due anni, tra aprile e maggio del 2019 quando l’attaccante non segnò per 9 partite di fila.

Per farlo la sua opportunità si chiama Crotone (contro cui ha già segnato 4 volte con la maglia biancoceleste) nell’anticipo della 27° giornata di Serie A sul prato casalingo dell’Olimpico. Con lui tutta la Lazio è chiamata a reagire per fare bottino pieno: tornare alla vittoria e prendere punti preziosi per la corsa Champions League.

L’imperativo sarà dunque ricominciare a segnare, infilando quella palla in fondo al sacco, come solo lui, per ben 144 volte, ci ha abituato finora. Perché, per citare José Saramago: “Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”.

