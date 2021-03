Inter, Marotta ricoverato per Covid-19





Mentre la Regione Lombardia rischia la zona rossa, il calcio di Milano e dintorni patisce il Covid. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, positivo al virus dal 25 febbraio scorso, da qualche giorno è ricoverato all’Humanitas di Rozzano, dove resta in osservazione e le sue condizioni vengono segnalate in miglioramento. Il manager nerazzurro, dopo il derby vinto dalla sua Inter, si era recato a Roma con la delegazione dirigenziale formata da Alessandro Antonello e l’avvocato Angelo Capellini (poi positivi anch’essi al tampone) e con Adriano Galliani per partecipare l’indomani all’elezione di Gabriele Gravina. Lo riporta Corriere.it

