La Repubblica | La disputa su Lazio-Torino: ecco il carteggio segreto





La sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea arriverà venerdì. Ma nell’attesa di sapere come andrà a finire il braccio di ferro tra Lazio e Torino sulla partita del 2 marzo mai disputata per l’assenza della squadra granata all’Olimpico, è utile mettere in fila il carteggio riservato tra le società, la Lega Calcio e la Asl della città di Torino, divenuta il convitato di pietra di una disputa sanitaria prima che sportiva.

L’antefatto

Il 23 febbraio i dirigenti del Torino vengono raggiunti da una brutta notizia: 8 giocatori sono positivi al Covid-19 e la Asl chiede una quarantena domiciliare per tutti i componenti della squadra. Il 27 febbraio la società invia una lettere al presidente della Lega, Dal Pino, chiedendo il rinvio della gara con la Lazio prevista per il 2 marzo. Secondo i dirigenti della Lazio i conti non tornano perchè i 7 giorni dal 27 febbraio scadrebbero il 1 marzo. E infatti la prima conseguenza per la mancata presenza del Torino all’Olimpico è il 3-0 a tavolino per la Lazio.

Il fatto

Il presidente del Torino, Cairo, presenta ricorso al giudice sportivo: il giorno della comunicazione ufficiale della Asl, ovvero il 23 febbraio, non va conteggiato. A questo punto torna determinante il carteggio riservato intercorso tra i protagonisti della vicenda. Il 1 marzo il presidente della Lega invia una richiesta di chiarimenti al dottore Roberto Testi della Asl di Torino, il quale dà manforte alla posizione del presidente Cairo, spiegando che il girono dell’emissione della comunicazione non vada conteggiato. Un’interpretazione insolita, alla quale si aggiunge un’altra anomalia: i calciatori granata hanno ripreso ad allenarsi individualmente dal 28 febbraio. Su queste risposte della Asl, Cairo basa la sua battaglia legale per ottenere l’annullamento del 3-0 a tavolino.

Adesso lo sguardo è a venerdì quando dovrebbe arrivare la sentenza del giudice sportivo, che rischia di diventare la prima tappa di un lungo braccio di ferro giudiziario sul quale il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito è pronto a dare battaglia. Nella speranza che le regole possano essere davvero uguali per tutti e che Lega Calcio, giustizia sportiva e aziende sanitarie possano cominciare a parlare la stessa lingua.

La Repubblica – Daniele Autieri

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: