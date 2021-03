Lazio-Crotone: la designazione arbitrale





La 27ª giornata di Serie A TIM Lazio-Crotone, in programma domani, venerdì 12 marzo 2021 alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Antonio Rapuano (sez. di Rimini).

Assistenti: Prenna – Capaldo IV uomo: Giua V.A.R.: Di Paolo A.V.A.R.: Di Iorio

Il precedente

Il direttore di gara classe 1985 non ha mai arbitrato un incontro della Prima Squadra della Capitale. In due occasioni, invece, ha diretto il Crotone con una vittoria ed un pareggio (entrambe le gare sono state disputate nel campionato di Serie B).

Non sarà però la prima volta dell’arbitro riminese all’Olimpico. Era infatti lui il direttore di gara della finale di ritorno della Coppa Italia Primavera 2015: il derby Lazio-Roma terminò con il risultato di 2-0, in virtù della doppietta di Oikonomidis, che consentì ai biancocelesti di rbaltare la sconfitta per 1-0 dell’andata ed alzare al cielo il trofeo. Il tecnico allora al timone dell’Under-19 laziale era proprio Simone Inzaghi.

