Lazio e Crotone, ancora una “sfida Champions”. Sullo sfondo, il riscatto di Caicedo con i calabresi





Era il 13 maggio 2018, penultima partita di campionato. Si giocava a Crotone, con la Lazio che avrebbe potuto mettere in tasca la qualificazione alla successiva Champions League, con una vittoria. I calabresi si giocavano la permanenza in Serie A, ma la Lazio aveva un obiettivo fondamentale da raggiungere, il ritorno nella massima competizione europea. Una stagione strana, con numerosi torti arbitrali (basta ricordarsi il gol di mano di Cutrone contro il Milan, incredibile convalidarlo ai tempi del VAR), ma che poteva concludersi comunque al meglio.

Uno dei “protagonisti” di quella gara, in negativo, fu però Felipe Caicedo. Ripensandoci quasi tre anni dopo, quello può considerarsi il preludio all’amore che i tifosi laziali riversano ora in lui. Prima dell’amore, può esserci l’odio e i tifosi non gli perdonarono quell’errore davanti a Cordaz, che avrebbe potuto portare la Lazio in vantaggio dopo il momentaneo 1-1 (Lulic su rigore, poi pareggio di Simy). Un pallonetto sbilenco al contrario di un tiro forte all’angolino: insomma, qualsiasi cosa tranne quel gesto tecnico.

La partita finì comunque 2-2, le colpe ovviamente non furono tutte di Caicedo, ma da lì a poco iniziarono una sequela (ahinoi) di insulti sui social, con lamentele sulla sua qualità (un po’ come ora con Muriqi). Rabbia repressa e partita decisiva rimandata alla settimana dopo contro l’Inter, con un finale di stagione che purtroppo tutti i laziali ricordano.

Sono passati quasi tre anni da allora e stavolta è la Lazio ad accogliere il Crotone in casa. Non è la stessa partita, non ci saranno migliaia e migliaia di tifosi sugli spalti ad incitare le due squadre; anche il valore del match non è lo stesso (mancano ancora tante partite al termine), ma per un certo senso risulta fondamentale: per Caicedo, che potrà forse riprendersi il posto da titolare, mancato a lungo negli ultimi mesi. E per la Lazio, che mercoledì prossimo affronterà nuovamente la corazzata del Bayern Monaco e necessita di tre punti fondamentali, trovandosi invischiata in una complicata lotta per tornare in Champions League, anche il prossimo anno.

